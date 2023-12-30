Губернатор Белгорода пригрозил возмездием после взрывов в городе

Последствия обстрела в Белгороде. Фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела города сегодня, 30 декабря. Он назвал атаку самой тяжелой за последние два года. К тому же Гладков пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

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Последствия обстрела Белгорода

Гладков рассказал, что завершилось заседание оперативного штаба, где все руководители силовых структур доложили о последствиях обстрела и о тех мерах, которые принимает каждая служба по обеспечению и усилению безопасности.

По его словам, 108 человек ранены, из них 15 детей. В настоящее время пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии, а 12 человек — погибли.

Губернатор Белгородской области пригрозил возмездием за обстрел Белгорода.

"Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся избежать возмездия", — подчеркнул он.

Гладков заявил, что начались работы по оценке ущерба. Этим занимается администрация города. По его словам, работы усилены несколькими председателями муниципалитетов: Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район.

"Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объемы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, домовый обход, предлагаем жителям покинуть поврежденные квартиры в пункты временного размещения. Они уже определены", — пишет Гладков.

По его словам, повреждено более 100 автомобилей, коммерческие объекты, торговые центры и магазины.

Гладков отметил, что принято решение об отмене массовых мероприятий на территории девяти приграничных муниципальных образований, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Пост Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что в сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.

Добавим, в Белгороде после серии взрывов на Соборной площади возросло количество жертв. Так, по состоянию на 17:25 погибли 14 человек, еще 108 человек получили ранения.