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У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода

30 грудня 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода
Момент прильоту по центру Бєлгорода. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода. Наразі у місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.

Відео публікують росЗМІ.

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Обстріл Бєлгорода

У Бєлгороді планують ввести режим надзвичайної ситуації для ліквідації наслідків після обстрілу.

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За інформацією росЗМІ, кількість загиблих зросла до 13 осіб. До того ж травми отримали 57 людей, у тому числі 13 дітей.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.

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