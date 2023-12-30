У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода
У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода. Наразі у місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.
Відео публікують росЗМІ.
Обстріл Бєлгорода
У Бєлгороді планують ввести режим надзвичайної ситуації для ліквідації наслідків після обстрілу.
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За інформацією росЗМІ, кількість загиблих зросла до 13 осіб. До того ж травми отримали 57 людей, у тому числі 13 дітей.
Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".
Також ми писали, що у Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.
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