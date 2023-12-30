Внаслідок обстрілу Бєлгорода загинули п'ятеро людей, — ЗМІ

Дим внаслідок обстрілу Бєлгорода. Фото: росЗМІ

Внаслідок обстрілу Бєлгорода загинуло п'ять осіб. Кількість жертв може збільшитися.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Унаслідок атаки по центру Бєлгорода загинули вже п'ять осіб", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав людей пройти в укриття. Однак як виявилось, всі вони були закриті.

Допис Гладкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".

Також ми писали, що у Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.