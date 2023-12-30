Внаслідок обстрілу Бєлгорода загинули п'ятеро людей, — ЗМІ
30 грудня 2023 15:34
Дим внаслідок обстрілу Бєлгорода. Фото: росЗМІ
Внаслідок обстрілу Бєлгорода загинуло п'ять осіб. Кількість жертв може збільшитися.
Про це повідомляють росЗМІ.
Читайте також:
Обстріл Бєлгорода
"Унаслідок атаки по центру Бєлгорода загинули вже п'ять осіб", — йдеться у повідомленні.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав людей пройти в укриття. Однак як виявилось, всі вони були закриті.
Нагадаємо, у російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях видно стовпи диму, працюють рятувальники і "швидка допомога".
Також ми писали, що у Бєлгородській області російський танк Т-80 потрапив у власну пастку і підірвався на своїй протитанковій міні. Є загиблий та поранений.
Читайте Новини.LIVE!