В результате обстрела Белгорода погибли пять человек, — СМИ
30 декабря 2023 15:34
Дым в результате обстрела Белгорода. Фото: росСМИ
В результате обстрела Белгорода погибли пять человек. Число жертв может увеличиться.
Об этом сообщают росСМИ.
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"В результате атаки по центру Белгорода погибли уже пять человек", — говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал людей пройти в укрытие. Однако, как оказалось, все они были закрыты.
Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".
Также мы писали, что в Белгородской области российский танк Т-80 попал в собственную ловушку и подорвался на противотанковой мине. Есть погибший и раненый.
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