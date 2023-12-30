В результате обстрела Белгорода погибли пять человек, — СМИ

Дым в результате обстрела Белгорода. Фото: росСМИ

В результате обстрела Белгорода погибли пять человек. Число жертв может увеличиться.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Обстрел Белгорода

"В результате атаки по центру Белгорода погибли уже пять человек", — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал людей пройти в укрытие. Однако, как оказалось, все они были закрыты.

Сообщение Гладкова. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что в Белгородской области российский танк Т-80 попал в собственную ловушку и подорвался на противотанковой мине. Есть погибший и раненый.