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В ГУР розповіли деталі стрілянини у Бєлгородській області

17 грудня 2023 19:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР розповіли деталі стрілянини у Бєлгородській області
Вибух у Бєлгородській області. Фото ілюстративне: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бійці опозиційно налаштованих до диктатора Путіна підрозділів здійснили атаку у Бєлгородській області. Війська Російської Федерації внаслідок цього почали обстрілювати свої ж населені пункти.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

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Повідомлення ГУР про бої у Бєлгородській області. Фото: скриншот

В Бєлгородській області відбувалися сутички

В ГУР підтвердили той факт, що поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області відбувалися бойові зіткнення.

"Внаслідок атаки, яку здійснили  противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", — говориться у повідомленні.

Паніка в російському гарнізоні

Несподівана атака на позиції підрозділів російської армії терористичної Росії викликав паніку серед особового складу місцевого гарнізону.

В ГУР додали, що за наказом командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Раніше ми повідомляли, що вчора у Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на російській же міні. Одному відірвало ногу, він перебуває в реанімації, а інший отримав мінно-вибухові травми.

Нагадуємо, що російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач. 

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