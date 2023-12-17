В ГУР розповіли деталі стрілянини у Бєлгородській області

Вибух у Бєлгородській області. Фото ілюстративне: росСМИ

Бійці опозиційно налаштованих до диктатора Путіна підрозділів здійснили атаку у Бєлгородській області. Війська Російської Федерації внаслідок цього почали обстрілювати свої ж населені пункти.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

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В Бєлгородській області відбувалися сутички

В ГУР підтвердили той факт, що поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області відбувалися бойові зіткнення.

"Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", — говориться у повідомленні.

Паніка в російському гарнізоні

Несподівана атака на позиції підрозділів російської армії терористичної Росії викликав паніку серед особового складу місцевого гарнізону.

В ГУР додали, що за наказом командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.

Раніше ми повідомляли, що вчора у Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на російській же міні. Одному відірвало ногу, він перебуває в реанімації, а інший отримав мінно-вибухові травми.

Нагадуємо, що російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач.