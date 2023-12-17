В ГУР розповіли деталі стрілянини у Бєлгородській області
Бійці опозиційно налаштованих до диктатора Путіна підрозділів здійснили атаку у Бєлгородській області. Війська Російської Федерації внаслідок цього почали обстрілювати свої ж населені пункти.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.
В Бєлгородській області відбувалися сутички
В ГУР підтвердили той факт, що поблизу населеного пункту Тєрєбрєно Бєлгородської області відбувалися бойові зіткнення.
"Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ", — говориться у повідомленні.
Паніка в російському гарнізоні
Несподівана атака на позиції підрозділів російської армії терористичної Росії викликав паніку серед особового складу місцевого гарнізону.
В ГУР додали, що за наказом командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах.
Раніше ми повідомляли, що вчора у Бєлгородській області двоє російських чиновників підірвались на російській же міні. Одному відірвало ногу, він перебуває в реанімації, а інший отримав мінно-вибухові травми.
Нагадуємо, що російське місто Шебекіно, що у Бєлгородській області, потрапило під обстріл. Там є влучання. Зокрема, повідомляється про влучання у лінію електропередач.
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