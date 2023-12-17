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В ГУР рассказали детали стрельбы в Белгородской области

17 декабря 2023 19:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР рассказали детали стрельбы в Белгородской области
Взрыв в Белгородской области. Фото иллюстративный: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы оппозиционно настроенных к диктатору Путина подразделений совершили атаку в Белгородской области. Войска Российской Федерации в результате начали обстреливать свои же населенные пункты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

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Сообщение ГУР о боях в Белгородской области. Фото: скриншот

В Белгородской области происходили стычки

В ГУР подтвердили тот факт, что вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области происходили боевые столкновения.

"В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск", — говорится в сообщении.

Паника в российском гарнизоне

Неожиданная атака на позиции подразделений русской армии террористической России вызвала панику среди личного состава местного гарнизона.

В ГУР добавили, что по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Ранее мы сообщали, что вчера в Белгородской области два российских чиновника взорвались на российской же мини. Одному оторвало ногу, он находится в реанимации, а другой получил минно-взрывные травмы.

Напоминаем, что российский город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел. Там есть попадания. В частности, сообщается о попадании в линию электропередач.

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