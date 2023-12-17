В ГУР рассказали детали стрельбы в Белгородской области
Бойцы оппозиционно настроенных к диктатору Путина подразделений совершили атаку в Белгородской области. Войска Российской Федерации в результате начали обстреливать свои же населенные пункты.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
В Белгородской области происходили стычки
В ГУР подтвердили тот факт, что вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области происходили боевые столкновения.
"В результате атаки, которую совершили противники кремлевского режима на Белгородщине, уничтожен взводный опорный пункт российских войск", — говорится в сообщении.
Паника в российском гарнизоне
Неожиданная атака на позиции подразделений русской армии террористической России вызвала панику среди личного состава местного гарнизона.
В ГУР добавили, что по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.
Ранее мы сообщали, что вчера в Белгородской области два российских чиновника взорвались на российской же мини. Одному оторвало ногу, он находится в реанимации, а другой получил минно-взрывные травмы.
Напоминаем, что российский город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел. Там есть попадания. В частности, сообщается о попадании в линию электропередач.
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