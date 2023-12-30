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В сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода

30 декабря 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода
Момент прилета по центру Белгорода. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.

Видео публикуют росСМИ.

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В Белгороде планируют ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий после обстрела.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

По информации росСМИ, количество погибших возросло до 13 человек. К тому же травмы получили 57 человек, в том числе 13 детей.

Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы . В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".

Также мы писали, что в Белгородской области российский танк Т-80 попал в собственную ловушку и подорвался на противотанковой мине. Есть погибший и раненый.

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