В сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода
В сети появилось видео с моментом прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.
Видео публикуют росСМИ.
Обстрел Белгорода
В Белгороде планируют ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий после обстрела.
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По информации росСМИ, количество погибших возросло до 13 человек. К тому же травмы получили 57 человек, в том числе 13 детей.
Напомним, в российском городе Белгород были слышны взрывы . В нескольких местах видны столбы дыма, работают спасатели и "скорая помощь".
Также мы писали, что в Белгородской области российский танк Т-80 попал в собственную ловушку и подорвался на противотанковой мине. Есть погибший и раненый.
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