Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні, — The Times

Володимир Путін. Фото: AFP

Російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.

Про це повідомляє The Times.

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Як відомо, у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), йдеться про те, що військові невдачі в Україні зневірили Москву у своїх збройних силах.

"Знаючи, що Захід не схильний до жертв і ризику, Росія може використати тактичну ядерну зброю, щоб запобігти власній поразці, знаючи, що США не захочуть перетнути ядерний поріг у відповідь і, можливо, погодяться припинити конфлікт", — зазначають у IISS.

Крім того, ексчиновник з контролю над озброєннями в НАТО Вільям Альберк заявив, що рішення Росії застосувати ядерну зброю вимагатиме від Кремля точного розрахунку "дози" атомної потужності. Це переконає Захід відступити, а не спровокує швидку ескалацію в глобальну ядерну війну.

Експерти впевнені, що західна розвідка зможе дізнатися про підготовку Росії до використання нестратегічної ядерної зброї наперед. Зокрема, про це свідчить переміщення зброї зі сховищ на авіабази та, можливо, завдавання звичайних ударів поблизу зони потенційного ядерного удару.

Саме в цей момент президент РФ Володимир Путін також має переміститися в ядерний притулок і привести всю російську систему ядерного командування у стан підвищеної бойової готовності на випадок ядерної відповіді США.

Нагадаємо, Білорусь безкоштовно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі.

Також ми писали, що у Північній Кореї заявили, що випробовують підводний дрон, який може нести ядерну зброю. Такі випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, які відбулись на цьому тижні.