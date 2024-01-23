Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине, — The Times
Российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.
Об этом сообщает The Times.
Совершит ли РФ ядерный удар по Украине
Как известно, в отчете Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что военные неудачи в Украине разуверили Москву в своих вооруженных силах.
"Зная, что Запад не подвержен жертвам и риску, Россия может использовать тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить собственное поражение, зная, что США не захотят пересечь ядерный порог в ответ и, возможно, согласятся прекратить конфликт", — отмечают в IISS.
Кроме того, экс-чиновник по контролю над вооружениями в НАТО Уильям Альберк заявил, что решение России применить ядерное оружие потребует от Кремля точного расчета "дозы" атомной мощности. Это убедит Запад отступить, а не спровоцирует скорую эскалацию в глобальную ядерную войну.
Эксперты уверены, что западная разведка сможет узнать подготовку России к использованию нестратегического ядерного оружия вперед. В частности, об этом свидетельствует перемещение оружия из хранилищ на авиабазы и, возможно, нанесение обычных ударов вблизи зоны потенциального ядерного удара.
Именно в этот момент президент РФ Владимир Путин должен переместиться в ядерное убежище и привести всю российскую систему ядерного командования в состояние повышенной боевой готовности на случай ядерного ответа США.
Напомним, Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ с помощью своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.
Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.
Читайте Новини.LIVE!