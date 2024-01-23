Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине, — The Times

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.

Об этом сообщает The Times.

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Как известно, в отчете Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что военные неудачи в Украине разуверили Москву в своих вооруженных силах.

"Зная, что Запад не подвержен жертвам и риску, Россия может использовать тактическое ядерное оружие, чтобы предотвратить собственное поражение, зная, что США не захотят пересечь ядерный порог в ответ и, возможно, согласятся прекратить конфликт", — отмечают в IISS.

Кроме того, экс-чиновник по контролю над вооружениями в НАТО Уильям Альберк заявил, что решение России применить ядерное оружие потребует от Кремля точного расчета "дозы" атомной мощности. Это убедит Запад отступить, а не спровоцирует скорую эскалацию в глобальную ядерную войну.

Эксперты уверены, что западная разведка сможет узнать подготовку России к использованию нестратегического ядерного оружия вперед. В частности, об этом свидетельствует перемещение оружия из хранилищ на авиабазы и, возможно, нанесение обычных ударов вблизи зоны потенциального ядерного удара.

Именно в этот момент президент РФ Владимир Путин должен переместиться в ядерное убежище и привести всю российскую систему ядерного командования в состояние повышенной боевой готовности на случай ядерного ответа США.

Напомним, Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ с помощью своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.