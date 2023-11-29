Путін зміг зберегти високий рівень підтримки війни проти українців

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося зберегти високий рівень підтримки війни проти українців. У середньому за час повномасштабної збройної агресії окупантів 75% респондентів заявляли, що вони підтримують дії російської армії.

Про це йдеться у доповіді центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, яку підготували директор "Левада-центру" Денис Волков і політолог Андрій Колесников на основі результатів опитувань і фокус-груп.

Читайте також:

Підтримка росіянами війни в Україні

"Усі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, спричинене санкціями та обмеженнями воєнного часу, накладеними на повсякденне життя, призведуть до падіння режиму Володимира Путіна, ні до чого не призвели", — наголошують дослідники.

Підтримка росіянами війни в Україні. Фото: carnegiemoscow.org

Вони заявляють, що багато росіян ототожнюють країну з її політичним режимом і вважають своїм обов'язком підтримувати дії влади.

Про підтримку армії окупантів за час війни говорили в середньому 75%. Близько 30% із них кажуть, що підтримують їх росіян, і пояснюють свою позицію: "Війна — це погано, але треба підтримувати своїх" або "Погано, що людей вбивають, але іншого шляху не було".

При цьому 45% кажуть, що однозначно підтримують те, що відбувається.

Майже половина прихильників війни загалом підтримують продовження військових дій (42%). При цьому, половина від усіх опитаних підтримують припинення війни в Україні. Однак росіяни вважають, що тут рішення мають ухвалити люди у владі, які "знають краще".

Дослідники пишуть, що число тих, хто не підтримує війну, теж залишається стабільним: у середньому 19-20% респондентів.

У жовтні 2022 року так відповідали 20%, у жовтні 2023 року — 16%. Переважно це молоді люди з великих міст, які використовують інтернет для отримання інформації.

У доповіді зазначається, що практично стабільною залишається і кількість росіян, які загалом виступають за мирні переговори. Із серпня 2022 року по серпень 2023 року про це говорять близько 50% респондентів.

Дослідники наголошують, що за рік росіяни адаптувалися і до нових економічних умов. Одразу після початку повномасштабної війни індекс великих покупок впав із 90 пунктів до 59. Однак уже до червня 2022 року він почав зростати, а до червня 2023 року він досяг 100 пунктів.

"Протягом усіх 18 місяців оцінки росіянами власного настрою залишалися позитивними. Початок війни, економічні проблеми та військові поразки не сильно змінили почуття людей. Ба більше, до літа 2022 року суспільні настрої стали оптимістичнішими. Винятком був період мобілізації наприкінці 2022 року. Однак цей шок влада змогла подолати дуже швидко, і показники повернулися практично на колишній рівень", — йдеться у доповіді.

Більшість громадян РФ розуміють, що війна не закінчиться в найближчому майбутньому, тому вони намагаються не надто зациклюватися на подіях на фронті.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін повторив концепцію російської ідентичності. Вона нібито складається з двох частин: "російська нація", яка включає росіян, українців і білорусів, знаходиться в центрі російської ідентичності, і ширший "рускій мір", що включає інші не східнослов'янські етноси.