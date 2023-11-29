Путин смог сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Сputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев. В среднем за время полномасштабной вооруженной агрессии оккупантов 75% респондентов заявляли, что они поддерживают действия российской армии.

Об этом говорится в докладе центра Карнеги по изучению России и Евразии, который подготовили директор "Левада-центра" Денис Волков и политолог Андрей Колесников на основе результатов опросов и фокус-групп.

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Поддержка россиянами войны в Украине

"Все наивные прогнозы о том, что народное недовольство, вызванное санкциями и ограничениями военного времени, наложенными на повседневную жизнь, приведут к падению режима Владимира Путина, ни к чему не привели", — отмечают исследователи.

Поддержка россиянами войны в Украине. Фото: carnegiemoscow.org

Они заявляют, что многие россияне отождествляют страну с ее политическим режимом и считают своим долгом поддерживать действия властей.

О поддержке армии оккупантов за время войны говорили в среднем 75%. Около 30% из них говорят, что поддерживают их россиян, и объясняют свою позицию: "Война — это плохо, но надо поддерживать своих" или "Плохо, что людей убивают, но другого пути не было".

При этом 45% говорят, что однозначно поддерживают происходящее.

Почти половина сторонников войны в целом поддерживают продолжение военных действий (42%). При этом половина всех опрошенных поддерживают прекращение войны в Украине. Однако россияне считают, что здесь решение должны принять люди во власти, которые "знают лучше".

Исследователи пишут, что число тех, кто не поддерживает войну, тоже остается стабильным: в среднем 19-20% респондентов.

В октябре 2022 года так отвечали 20%, в октябре 2023 года — 16%. Преимущественно это молодые люди из крупных городов, использующих интернет для получения информации.

В докладе отмечается, что практически стабильным остается и количество россиян, которые в целом выступают за мирные переговоры. С августа 2022 года по август 2023 года об этом говорят около 50% респондентов.

Исследователи отмечают, что за год россияне адаптировались и к новым экономическим условиям. Сразу после начала полномасштабной войны индекс крупных покупок упал с 90 пунктов до 59. Однако уже к июню 2022 года он начал расти, а к июню 2023 года достиг 100 пунктов.

"В течение всех 18 месяцев оценки россиянами собственного настроения оставались положительными. Начало войны, экономические проблемы и военные поражения не сильно изменили чувства людей. Более того, к лету 2022 года общественные настроения стали более оптимистичными. Исключением был период мобилизации в конце 2022 года. Однако этот шок власть смогла преодолеть очень быстро, и показатели вернулись практически на прежний уровень", — говорится в докладе.

Большинство граждан РФ понимают, что война не закончится в ближайшем будущем, поэтому они стараются не слишком зацикливаться на событиях на фронте.

Напомним, президент России Владимир Путин повторил концепцию российской идентичности. Она состоит из двух частей: "русская нация", которая включает русских, украинцев и белорусов, находится в центре русской идентичности, и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы.