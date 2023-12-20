Путініст Охлобистін "зловив кулю" на Донбасі — актор розповів про свій стан

Іван Охлобистін виступає на стадіоні "Лужники" у Москві. Ілюстративне фото: скриншот

На тимчасово окупованій території сходу України було поранено російського актора Івана Охлобистіна. За попереднім повідомленням, він возив туди "гуманітарну допомогу".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Поранено Охлобистіна

За словами доньки актора Євдокії Батаріелі-Охлобистіної в коментарі ТАРСу, Охлобистін та його дружина Оксана їздили на тимчасово окупований схід "відвозити гуманітарну допомогу". Однак в той момент, коли жінка поїхала до Ростова за "добавкою", сам Охлобистін потрапив під обстріл, внаслідок чого "зловив кулю".

Допис доньки Охлобистіна. Джерело: соцмережі

Згодом актор-шовініст вийшов на зв'язок. Каже, що внаслідок обстрілу отримав тріщину в ребрі, і врятувався завдяки бронежилету.

"Все нормально! Не переймаймось! Так, потрапив під обстріл — коли відправляв гуманітарку на Донбас. Врятував бронежилет. Від кулі — тріщина у ребрі, як кажуть лікарі. Нічого страшного", — коментує свій стан здоров'я Охлобистін.

Допис Охлобистіна. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Україні судитимуть російського солдата, який під час окупації Харківщини побив чоловіка за відмову продати дитину. Водночас на тимчасово окупованих територіях російські солдати вимагають в українців хабарі за проїзд на авто.