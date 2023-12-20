Путініст Охлобистін "зловив кулю" на Донбасі — актор розповів про свій стан
На тимчасово окупованій території сходу України було поранено російського актора Івана Охлобистіна. За попереднім повідомленням, він возив туди "гуманітарну допомогу".
Про це повідомляють росЗМІ.
Поранено Охлобистіна
За словами доньки актора Євдокії Батаріелі-Охлобистіної в коментарі ТАРСу, Охлобистін та його дружина Оксана їздили на тимчасово окупований схід "відвозити гуманітарну допомогу". Однак в той момент, коли жінка поїхала до Ростова за "добавкою", сам Охлобистін потрапив під обстріл, внаслідок чого "зловив кулю".
Згодом актор-шовініст вийшов на зв'язок. Каже, що внаслідок обстрілу отримав тріщину в ребрі, і врятувався завдяки бронежилету.
"Все нормально! Не переймаймось! Так, потрапив під обстріл — коли відправляв гуманітарку на Донбас. Врятував бронежилет. Від кулі — тріщина у ребрі, як кажуть лікарі. Нічого страшного", — коментує свій стан здоров'я Охлобистін.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Україні судитимуть російського солдата, який під час окупації Харківщини побив чоловіка за відмову продати дитину. Водночас на тимчасово окупованих територіях російські солдати вимагають в українців хабарі за проїзд на авто.
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