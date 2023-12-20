Путинист Охлобыстин "поймал пулю" на Донбассе — актер рассказал о своем состоянии
На временно оккупированной территории востока Украины был ранен российский актер Иван Охлобистин. По предварительному сообщению, он возил туда "гуманитарную помощь".
Об этом сообщают росСМИ.
Ранен Охлобыстина
По словам дочери актера Евдокии Батариэли-Охлобыстиной в комментарии ТАСС, Охлобыстин и его супруга Оксана ездили на временно оккупированный восток "отвозить гуманитарную помощь". Однако в тот момент, когда женщина уехала в Ростов за "добавкой", сам Охлобыстин попал под обстрел, в результате чего "поймал пулю".
Впоследствии актер-шовинист вышел на связь. Говорит, что в результате обстрела получил трещину в ребре и спасся благодаря бронежилету.
"Все нормально! Не беспокоимся! Да, попал под обстрел — когда отправлял гуманитарку на Донбасс. Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи. Ничего страшного", — комментирует свое состояние здоровья Охлобыстин.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Украине будут судить российского солдата, который во время оккупации Харьковской области избил мужчину за отказ продать ребенка. В то же время на временно оккупированных территориях российские солдаты требуют у украинцев взятки за проезд на авто.
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