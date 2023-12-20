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Путинист Охлобыстин "поймал пулю" на Донбассе — актер рассказал о своем состоянии

20 декабря 2023 21:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Путинист Охлобыстин "поймал пулю" на Донбассе — актер рассказал о своем состоянии
Иван Охлобыстин выступает на стадионе "Лужники" в Москве. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На временно оккупированной территории востока Украины был ранен российский актер Иван Охлобистин. По предварительному сообщению, он возил туда "гуманитарную помощь".

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам дочери актера Евдокии Батариэли-Охлобыстиной в комментарии ТАСС, Охлобыстин и его супруга Оксана ездили на временно оккупированный восток "отвозить гуманитарную помощь". Однако в тот момент, когда женщина уехала в Ростов за "добавкой", сам Охлобыстин попал под обстрел, в результате чего "поймал пулю".

Путинист Охлобыстин "поймал шар" на Донбассе - актер рассказал о своем состоянии
Сообщение дочери Охлобыстина. Источник: соцсети

Впоследствии актер-шовинист вышел на связь. Говорит, что в результате обстрела получил трещину в ребре и спасся благодаря бронежилету.

"Все нормально! Не беспокоимся! Да, попал под обстрел — когда отправлял гуманитарку на Донбасс. Спас бронежилет. От пули — трещина в ребре, как говорят врачи. Ничего страшного", — комментирует свое состояние здоровья Охлобыстин.

Путинист Охлобыстин "поймал шар" на Донбассе - актер рассказал о своем состоянии
Сообщение Охлобыстина. Источник: соцсети

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Украине будут судить российского солдата, который во время оккупации Харьковской области избил мужчину за отказ продать ребенка. В то же время на временно оккупированных территориях российские солдаты требуют у украинцев взятки за проезд на авто.

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