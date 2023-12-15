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На окупованих територіях росіяни вимагають в українців хабарі за проїзд на авто

15 грудня 2023 17:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На окупованих територіях росіяни вимагають в українців хабарі за проїзд на авто
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На окупованих територіях російські загарбники вимагають гроші в українців, які не мають водійських прав та номерних знаків РФ. Окупанти беруть в людей хабар до 20 тисяч рублів, аби вони отримали право їхати далі.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву. 

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"Окупанти змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення, але не мають успіху. Більшість регіону відмовляється від ініціатив агресора й ігнорують його", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові зупиняють на кожному блок-пості тих людей, які не пішли на співрацю з ними та вимагають хабар від 20 тисяч рублів. Проте якщо їм не дати кошти, то вони вилучають посвідчення, аби "перевірити його на справність". 

"Центр національного спротиву закликає повідомляти Руху Опору місце розміщення блокпостів та зрадників на службі окупанта", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни на окупованій території Запорізької області вже розпочали знімати фільм під назвою "Вибори". Відомо, що російські терористи заявили, що провели соцопитування, в якому жителі регіону підтримують російського диктатора Володимира Путіна на 97%.

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