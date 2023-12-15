На оккупированных территориях россияне требуют в украинцев взятки за проезд на авто

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

На оккупированных территориях российские захватчики требуют деньги в украинцев, у которых нет водительских прав и номерных знаков РФ. Оккупанты берут у людей взятку до 20 тысяч рублей, чтобы они получили право ехать дальше.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

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"Оккупанты заставляют украинцев получать российские номерные знаки и водительские права, но не имеют успеха. Большинство региона отказываются от инициатив агрессора и игнорируют его", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные останавливают на каждом блокпосте тех людей, которые не пошли на сотрудничество с ними и требуют взятку от 20 тысяч рублей. Однако если им не дать средства, то они изымают удостоверение, чтобы "проверить его на исправность".

"Центр национального сопротивления призывает сообщать Движению Сопротивления место размещения блокпостов и предателей на службе оккупанта", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что россияне на оккупированной территории Запорожской области уже начали снимать фильм под названием "Выборы". Известно, что российские террористы заявили, что провели соцопрос, в котором жители региона поддерживают российского диктатора Владимира Путина на 97%.