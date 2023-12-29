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Ракета, яка потрапила в повітряний простір Польщі, була російською

29 грудня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракета, яка потрапила в повітряний простір Польщі, була російською
Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула PAP/Darek Delmanowicz
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що найімовірніше повітряний простір його країни порушила російська ракета. При цьому він зазначив, що рух ракети було зафіксовано польськими військовими засобами радарного стеження, після чого ракета вийшла з повітряного простору країни.

Про це пише Rzeczpospolita.

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Кукула наголосив на наявності підтверджень від національних та союзних радіолокаційних систем. Однак, з огляду на те, що це лише технічні дані, було вирішено провести додаткову перевірку на землі.

У зв'язку з цим були направлені групи для огляду передбачуваної траєкторії польоту ракети, щоб унеможливити технічну помилку.

"Ця ніч була важкою для України через масовану атаку, спрямовану на перевантаження системи ППО країни. Атака включала використання ударних безпілотників, з якими Україна впоралася досить успішно, і подальший ракетний удар, здійснений в основному дальньою авіацією Росії і ракетами, запущеними з Каспійського моря", — сказав він.

Також Кукула наголосив, що військові відстежували більшу частину цих ракет, аналізуючи їх траєкторію польоту та напрямок руху. За його словами, одна з ракет перетнула кордон Польщі, а потім покинула її. Наразі триває підтвердження та детальна перевірка цієї інформації на місцях.

Нагадаємо, що польську протиповітряну оборону було переведено в режим підвищеної готовності після інциденту з невідомим літаючим об'єктом, що прилетів з території України. Водночас поляки зараз продовжують пошуки об'єкта.

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