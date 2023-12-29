Ракета, попавшая в воздушное пространство Польши, была российской

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула PAP/Darek Delmanowicz

Руководитель Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что вероятнее всего, воздушное пространство его страны нарушила российская ракета. При этом он указал, что движение ракеты было зафиксировано польскими военными средствами радарного слежения, после чего ракета вышла из воздушного пространства страны.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Кукула подчеркнул наличие подтверждений от национальных и союзных радиолокационных систем. Однако, учитывая, что это лишь технические данные, было решено провести дополнительную проверку на земле.

В связи с этим были направлены группы для осмотра предполагаемой траектории полета ракеты, чтобы исключить возможность технической ошибки.

"Эта ночь была трудной для Украины из-за массированной атаки, направленной на перегрузку системы ПВО страны. Атака включала в себя использование ударных беспилотников, с которыми Украина справилась достаточно успешно, и последующий ракетный удар, осуществленный в основном дальней авиацией России и ракетами, запущенными с Каспийского моря", — сказал он.

Также Кукула подчеркнул, что военные отслеживали большую часть этих ракет, анализируя их траекторию полета и направление движения. По его словам, одна из ракет пересекла границу Польши, а затем покинула ее. Сейчас продолжается подтверждение и детальная проверка этой информации на местах.

Напомним, что польская противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после инцидента с неизвестным летающим объектом, прилетевшим с территории Украины. В то же время, поляки сейчас продолжают поиски объекта.