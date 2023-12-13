Наслідки ворожої атаки в Дніпровському районі - фото

Наслідки ракетного удару в Дніпровському районі. Фото: Новини.LIVE

Київ вночі 13 грудня пережив чергову ворожу атаку, сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільше постраждав Дніпровський район, де уламки впали у двір і значних пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок та дитячий садочок.

На місці події працювала кореспондентка Новини.LIVE.

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На дорозі — вирва розміром кілька метрів. По обидві сторони — будівлі: багатоквартирний будинок на три під'їзди та дитячий садочок. У цьому будинку мешкали кілька сотень людей, всі вони прокинулися від вибуху.

За даними влади, постраждали щонайменше 53 людини, 20 з яких госпіталізували. За словами мешканців на місці події, вони прокинулися від вибуху і почали хто в чому вибігати на вулицю і допомагати вибратися сусідам.

Будинок у Дніпровському районі. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці на місці "прильоту". Фото: Новини.LIVE

Вікна вилетіли у всіх квартирах по обидві сторони будинку. На дорозі розкидані обгорілі та повністю згорілі автомобілі. Хвиля була настільки сильною, що деякі автівки перелетіли паркан, а колеса залетіли в квартири на 2-3 поверхах. Один із під'їздів загорівся, деякі люди отримали опіки.

Багатоповерхівка, яка постраждала внаслідок ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE

"У мене в під'їзді все було в крові, коли я виходила. Я спала в термобілизні, натягнула поверх піжаму і вибігла на двір. Страшно", — згадує перші хвилини після вибуху киянка.

Людей розмістили у сусідній школі, вікна в якій теж випали. Там облаштували пункт обігріву для тих, кому немає куди йти. Пізніше мешканців по черзі заводили до будинку за речами.

Влада міста зазначила, що проведе експертизу, і якщо будинок придатний до життя, то відремонтують швидко, аби люди повернулися додому. Самі ж місцеві обговорюють, як будуть стерегти своє майно і хочуть чергувати по черзі у під'їздах або встановити охорону.

Пошкоджений дитячий садочок

Навпроти багатоповерхівки розташований дитячий садочок, в якому, на щастя, в такий період доби не було нікого. На території пошкоджені ігрові майданчики, в будівлі вилетіли вікна, пошкоджені меблі та іграшки.

Вибиті вікна у дитячому садочку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений дитячий майданчик. Фото: Новини.LIVE

Уламки на території дитячого майданчика. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Загалом росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.