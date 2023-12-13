Последствия вражеской атаки в Днепровском районе.

Последствия ракетных ударов в Днепровском районе. Фото: Новини.LIVE

Киев ночью 13 декабря пережил очередную вражескую атаку, силы воздушной обороны сбили 10 баллистических ракет. Больше всего пострадал Днепровский район, где обломки упали во двор, и значительные повреждения получил многоэтажный дом и детский сад.

На месте происшествия работала корреспондентка Новини.LIVE.

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На дороге — воронка размером в несколько метров. По обе стороны — здания: многоквартирный дом на три подъезда и детский сад. В этом доме проживало несколько сотен человек, все они проснулись от взрыва.

По данным властей, пострадали по меньшей мере 53 человека, 20 из которых были госпитализированы. По словам жителей на месте происшествия, они очнулись от взрыва и начали кто в чем выбегать на улицу и помогать выбраться соседям.

Дом в Днепровском районе. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители на месте прилета. Фото: Новини.LIVE

Окна вылетели во всех квартирах по обе стороны дома. На дороге разбросаны обгоревшие и полностью сгоревшие автомобили. Волна была настолько сильной, что некоторые автомобили перелетели забор, а колеса залетели в квартиры на 2-3 этажах. Один из подъездов загорелся, некоторые люди получили ожоги.

Многоэтажка, пострадавшая в результате вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

"У меня в подъезде все было в крови, когда я выходила. Я спала в термобелье, натянула поверх пижаму и выбежала во двор. Страшно" , — вспоминает первые минуты после взрыва киевлянка.

Людей разместили в соседней школе, окна в которой тоже вылетели. Там обустроили пункт обогрева для тех, кому некуда уходить. Позже жильцов по очереди заводили в дом за вещами.

Власти города отметили, что проведут экспертизу и если дом пригоден к жизни, то отремонтируют быстро, чтобы люди вернулись домой. Сами же местные обсуждают, как будут стеречь свое имущество и хотят дежурить по очереди в подъездах или установить охрану.

Поврежденный детский сад

Напротив многоэтажки расположен детский садик, в котором, к счастью, в такой период суток не было никого. На территории повреждены игровые площадки, в здании вылетели окна, повреждены мебель и игрушки.

Выбиты окна в детском саду. Фото: Новини.LIVE

Повреждена детская площадка. Фото: Новини.LIVE

Обломки на территории детской площадки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.

В общей сложности россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека , 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.