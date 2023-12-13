Скільки ворожих ракет та БпЛА було знищено цієї ночі

Збиття ворожих цілей. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Зазначається, що окупанти атакували територію країни "шахедами", запустивши їх з району Балаклави, що в окупованому Криму.

Знищені ворожі цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

"Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі десять — знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України", — зазначили у повідомленні.

Збиття ворожих цілей

У відомстві наголосили, що майже всі ворожі дрони було збито в Одеській області.

Вже о 03:00 РФ завдала ракетного удару по Києву.

"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті нічної атаки на Київ 13 грудня кількість постраждалих збільшилась до 51, серед яких 6 дітей. Також є уточнення по наслідках влучань у столичних районах.