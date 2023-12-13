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Сколько вражеских ракет и БпЛА было уничтожено этой ночью

13 декабря 2023 07:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько вражеских ракет и БпЛА было уничтожено этой ночью
Сбитие вражеских целей. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесскую область и Киев.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Отмечается, что оккупанты атаковали территорию страны "шахедами", запустив их из района Балаклавы, что в оккупированном Крыму.

сбитие вражеских бпла
Уничтоженные вражеские цели. Фото: Воздушные Силы ВСУ

"Зафиксированы пуски 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все десять — уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины", — отметили в сообщении.

Сбитие вражеских целей

В ведомстве подчеркнули, что почти все вражеские дроны были сбиты в Одесской области.

Уже в 03:00 РФ нанесла ракетный удар по Киеву.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", — добавили в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев 13 декабря количество пострадавших увеличилось до 51, среди которых шесть детей. Также есть уточнения по результатам попаданий в столичных районах.

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