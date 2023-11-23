Ракетна атака ворога — увечері у Миргороді прогриміли вибухи

Вибух. Ілюстраційне фото: агенція Reuters

У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи. Повідомляється про ракетну атаку та роботу ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Ракетна атака на Миргород

Повідомляється, що повітряна тривога пролунала о 21:46. На місто насувалася російська ракета Х-59.

Джерело: Telegram

Місцеві пабліки додають: на Полтавщині працювало ППО, і в межах області ракету було збито. Станом на 22:43 в Полтавській області наразі немає загрози з неба. Карта повітряних тривог виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше на півдні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів Shahed-136. Також сьогодні вдень, 23 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу там не оголошували.