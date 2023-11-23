Ракетна атака ворога — увечері у Миргороді прогриміли вибухи

Ракетна атака ворога — у Миргороді прогриміли вибухи
23 листопада 2023 22:43
Вибух. Ілюстраційне фото: агенція Reuters
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи. Повідомляється про ракетну атаку та роботу ППО.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Читайте також:
Ракетна атака на Миргород
Повідомляється, що повітряна тривога пролунала о 21:46. На місто насувалася російська ракета Х-59.
Місцеві пабліки додають: на Полтавщині працювало ППО, і в межах області ракету було збито. Станом на 22:43 в Полтавській області наразі немає загрози з неба. Карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, що раніше на півдні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів Shahed-136. Також сьогодні вдень, 23 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу там не оголошували.
Читайте Новини.LIVE!