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На Півдні оголошено повітряну тривогу — є загроза ударних БпЛА

23 листопада 2023 20:34
оновлено: 20:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Півдні оголошено повітряну тривогу — є загроза ударних БпЛА
Ударні БпЛА в повітрі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На півдні та сході України шириться повітряна тривога. На Запоріжжі існує загроза застосування ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога в Україні, 23 листопада

У Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Над Запорізькою областю є фіксація ворожих БпЛА. За попередньою інформацією це дрони типу "Шахед".

Повідомлення про повітряну тривогу
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот допису Суспільного

Зазначається, що ймовірно дві групи дронів рухаються по окупованій частині Запорізької області на північ.

Повідомлення про загрозу БпЛА
Повідомлення про загрозу БпЛА. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог. Фото: Мапа тривог в Україні

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Чорнобаївку, що на Херсонщині. Наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.

Також у мережі показали наслідки вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя. Ворожа ракета впала у відкритій місцевості.

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