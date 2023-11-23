На Півдні оголошено повітряну тривогу — є загроза ударних БпЛА
На півдні та сході України шириться повітряна тривога. На Запоріжжі існує загроза застосування ворожих БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога в Україні, 23 листопада
У Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Над Запорізькою областю є фіксація ворожих БпЛА. За попередньою інформацією це дрони типу "Шахед".
Зазначається, що ймовірно дві групи дронів рухаються по окупованій частині Запорізької області на північ.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Чорнобаївку, що на Херсонщині. Наразі відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених людей.
Також у мережі показали наслідки вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя. Ворожа ракета впала у відкритій місцевості.
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