На Юге объявлена воздушная тревога — есть угроза ударных БпЛА
На юге и востоке Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье существует угроза применения враждебных БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога в Украине, 23 ноября
В Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".
Отмечается, что, вероятно, две группы дронов движутся по оккупированной части Запорожской области на север.
Напомним, российские захватчики обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.
Также в сети показали последствия вчерашнего российского обстрела Запорожья. Вражеская ракета упала в открытой местности.
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