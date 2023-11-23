На Юге объявлена воздушная тревога — есть угроза ударных БпЛА

Ударные БПЛА в воздухе. Иллюстративное фото: google.com

На юге и востоке Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье существует угроза применения враждебных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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В Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".

Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот поста Суспільного

Отмечается, что, вероятно, две группы дронов движутся по оккупированной части Запорожской области на север.

Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Карта воздушных тревог. Фото: Карта тревог в Украине

Напомним, российские захватчики обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.

Также в сети показали последствия вчерашнего российского обстрела Запорожья. Вражеская ракета упала в открытой местности.