Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Юге объявлена воздушная тревога — есть угроза ударных БпЛА arrow

На Юге объявлена воздушная тревога — есть угроза ударных БпЛА

23 ноября 2023 20:34
обновлено: 20:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Юге объявлена воздушная тревога — есть угроза ударных БпЛА
Ударные БПЛА в воздухе. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юге и востоке Украины продолжается воздушная тревога. В Запорожье существует угроза применения враждебных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине, 23 ноября

В Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".

Сообщение о воздушной тревоге
Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот поста Суспільного

Отмечается, что, вероятно, две группы дронов движутся по оккупированной части Запорожской области на север.

Уведомление об угрозе БпЛА
Уведомление об угрозе БпЛА. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта тревог в Украине

Напомним, российские захватчики обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Сейчас известно о трех погибших и четырех раненых людях.

Также в сети показали последствия вчерашнего российского обстрела Запорожья. Вражеская ракета упала в открытой местности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме