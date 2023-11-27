Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Багато людей живе в мріях, а реальність інша, — майор ЗСУ про пекельні події фронту arrow

Багато людей живе в мріях, а реальність інша, — майор ЗСУ про пекельні події фронту

27 листопада 2023 05:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Багато людей живе в мріях, а реальність інша, — майор ЗСУ про пекельні події фронту
Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБ, майор Максим Жорін наголосив на важливості демонстрації ходу бойових дій, щоб надати людям реальне уявлення про те, що там відбувається. Зараз багато людей живе у мріях, і цивільні часто відірвані від реальності фронту. 

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю Роману Бебеху на YouTube-каналі  "Бомбардир".

Читайте також:

Відірваність від реальності війни з боку цивільних

"Є певна кількість людей, які так чи інакше долучені до війни, до фронту, допомагають армії. Вони приблизне уявлення мають про те, як насправді. Але факт, що більшість цивільних або свідомо не хочуть взагалі цього сприймати, або вони просто цього не бачать, перебувають в інформаційному полі, в якому все добре, в якому ми завтра переможемо, в якому в Росії закінчились всі ракети, в якому вони всі тупі і Путін вже помер. Вони в цьому інформаційному полі живуть, а реальність — інша", — зазначив Жорін.

За його словами, саме тому їхні відео вказують, що на фронті ситуація не така вже й гарна і потрібно битися.

"Те, що кожен день переживає штурмовик або піхотинець, — це пекло. В той час, коли цивільний кожен день витрачає, військовий за кожен день тримається і його в прямому сенсі переживає. Отримує шанс на наступний день, переживши обстріли, переживши бої, штурми. Він коштом цього отримує можливість потрапити в інший день. А в цей час у цивільного немає такого — він живе абсолютно спокійно, витрачаючи життя, кошти, час", — додав військовий.

Нагадаємо, що військовий "Азову" Святослав Сірий висловився щодо закінчення війни. За його словами, все завершиться так, як і почалось.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Актуальне по темі