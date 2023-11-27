Багато людей живе в мріях, а реальність інша, — майор ЗСУ про пекельні події фронту

Майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБ, майор Максим Жорін наголосив на важливості демонстрації ходу бойових дій, щоб надати людям реальне уявлення про те, що там відбувається. Зараз багато людей живе у мріях, і цивільні часто відірвані від реальності фронту.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю Роману Бебеху на YouTube-каналі "Бомбардир".

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Відірваність від реальності війни з боку цивільних

"Є певна кількість людей, які так чи інакше долучені до війни, до фронту, допомагають армії. Вони приблизне уявлення мають про те, як насправді. Але факт, що більшість цивільних або свідомо не хочуть взагалі цього сприймати, або вони просто цього не бачать, перебувають в інформаційному полі, в якому все добре, в якому ми завтра переможемо, в якому в Росії закінчились всі ракети, в якому вони всі тупі і Путін вже помер. Вони в цьому інформаційному полі живуть, а реальність — інша", — зазначив Жорін.

За його словами, саме тому їхні відео вказують, що на фронті ситуація не така вже й гарна і потрібно битися.

"Те, що кожен день переживає штурмовик або піхотинець, — це пекло. В той час, коли цивільний кожен день витрачає, військовий за кожен день тримається і його в прямому сенсі переживає. Отримує шанс на наступний день, переживши обстріли, переживши бої, штурми. Він коштом цього отримує можливість потрапити в інший день. А в цей час у цивільного немає такого — він живе абсолютно спокійно, витрачаючи життя, кошти, час", — додав військовий.

Нагадаємо, що військовий "Азову" Святослав Сірий висловився щодо закінчення війни. За його словами, все завершиться так, як і почалось.