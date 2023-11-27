Многие люди живут в мечтах, а реальность другая, — майор ВСУ об адских событиях фронта

Майор ВСУ Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБ, майор Максим Жорин отметил важность демонстрации хода боевых действий, чтобы дать людям реальное представление о том, что там происходит. Сейчас многие живут в мечтах, и гражданские часто оторваны от реальности фронта.

Об этом Максим Жорин рассказал в интервью Роману Бебеху на YouTube-канале "Бомбардир".

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Оторванность от реальности войны со стороны гражданских

"Есть определенное количество людей, так или иначе приобщенных к войне, к фронту, помогающих армии. Они приблизительное представление имеют о том, как на самом деле. Но факт, что большинство гражданских или сознательно не хотят вообще этого воспринимать, или они просто этого не видят, находятся в информационном поле, в котором все хорошо, в котором мы завтра победим, в котором в России закончились все ракеты, в котором они все тупые и Путин уже умер. Они в этом информационном поле живут, а реальность — другая", — отметил Жорин.

По его словам, именно поэтому их видео указывают, что на фронте ситуация не такая уж хорошая и нужно драться.

"То, что каждый день переживает штурмовик или пехотинец, — это ад. В то время, когда гражданский каждый день тратит, военный за каждый день держится и его в прямом смысле переживает. Получает шанс на следующий день, пережив обстрелы, пережив бои, штурмы. Он за счет этого получает возможность попасть в другой день. А в это время у гражданского нет такого — он живет абсолютно спокойно, тратя жизнь, средства, время", — добавил военный.

Напомним, что военный "Азов" Святослав Серый высказался по поводу окончания войны. По его словам, все завершится так, как началось.