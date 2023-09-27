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Речник МЗС пояснив, за яких умов Росія може повернутися в Раду ООН з прав людини

27 вересня 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Речник МЗС пояснив, за яких умов Росія може повернутися в Раду ООН з прав людини
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що РФ не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини. За його словами, спершу Росія має понести відповідальність за свої злочини.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

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Коментар речника МЗС

Речник МЗС зазначив, що Росія таким чином хоче довести, що може "продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини й злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: Росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, поки не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських військових злочинців на лаві трибуналу, а не в Раді з прав людини", — написав Ніколенко.

Таким чином Росія претендує на вступ до Ради ООН з прав людини. Як відомо, торік її виключили з об'єднання через повномасштабне вторгнення на територію України.

Коментар речника МЗС щодо намагання Росії повернутися до Ради ООН з прав людини
Джерело: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Росія суне в Раду ООН з прав людини

Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що держава-терорист РФ має намір повернутися  до Ради ООН з прав людини після того, як її виключили після повномасштабного вторгнення. У США вважають, що представництво Росії в організації "не узгоджується з її діями в Україні". 

Також ми повідомляли, що Генпрокуратура України активно співпрацює з міжнародними партнерами аби домогтися справедливого покарання винних у воєнних злочинах проти нашої держави. Так, українські прокурори застосовують нові практики у розслідуваннях проти окупантів.

Додамо, що радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що немає інструментів тиску та впливу на РФ. Країна-терорист добровільно відмовляється виконувати домовленості. 

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