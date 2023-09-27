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Спикер МИД объяснил, при каких условиях Россия может вернуться в Совет ООН по правам человека

27 сентября 2023 23:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спикер МИД объяснил, при каких условиях Россия может вернуться в Совет ООН по правам человека
Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что РФ не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека. По его словам, сначала Россия должна понести ответственность за свои преступления.

Об этом Олег Николенко написал в Facebook.

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Комментарий спикера МИД

Спикер МИД отметил, что Россия таким образом хочет доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в Совете по правам человека", — написал Николенко.

Таким образом, Россия претендует на вступление в Совет ООН по правам человека. Как известно, в прошлом году ее исключили из объединения из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Комментарий спикера МИД по поводу попытки России вернуться в Совет ООН по правам человека
Источник: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Россия прет в Совет ООН по правам человека

Напомним, что на днях стало известно о том, что государство-террорист РФ намерено вернуться в Совет ООН по правам человека после того, как его исключили после полномасштабного вторжения. В США считают, что представительство России в организации "не согласуется с ее действиями в Украине".

Также мы сообщали, что Генпрокуратура Украины активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы добиться справедливого наказания виновных в военных преступлениях против нашего государства. Так, украинские прокуроры применяют новые практики в расследованиях против оккупантов.

Добавим, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет инструментов давления и влияния на РФ. Страна-террорист добровольно отказывается выполнять договоренности.

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