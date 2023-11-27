Речник Палати представників США заявив, що не можна дозволити Путіну "маршувати Європою"
Новий речник Палати представників Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що не можна дозволити російському диктатору Володимиру Путіну "маршувати Європою". За його словами, допомога Україні у війні проти Росії є одним із пріоритетів для Конгресу.
Відео зі словами Майка Джонсона опублікували на сторінці партії Республіканців у соцмережі X.
Speaker Mike Johnson: “Ukraine is another priority...We can’t allow Vladimir Putin to march through Europe.” pic.twitter.com/wI8eeDtZZi— Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) November 27, 2023
Допомога Україні
"Україна — інший пріоритет. Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну маршувати Європою", — наголосив Джонсон.
Нагадаємо, у жовтні республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.
Також ми писали, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а найбільшу допомогу серед країн надають Сполучені Штати Америки. Тому постає питання, як громадяни США ставляться до збройної агресії Росії проти України та чи підтримують вони надання допомоги.
Додамо, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер запланував провести голосування щодо надання Україні та Ізраїлю нового пакету допомоги 4 грудня. Таким чином, він прагне провести його швидше на тлі важких перемовин.
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