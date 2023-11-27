Речник Палати представників США заявив, що не можна дозволити Путіну "маршувати Європою"

Новий речник Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Новий речник Палати представників Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що не можна дозволити російському диктатору Володимиру Путіну "маршувати Європою". За його словами, допомога Україні у війні проти Росії є одним із пріоритетів для Конгресу.

Відео зі словами Майка Джонсона опублікували на сторінці партії Республіканців у соцмережі X.

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Speaker Mike Johnson: “Ukraine is another priority...We can’t allow Vladimir Putin to march through Europe.” pic.twitter.com/wI8eeDtZZi — Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) November 27, 2023

Допомога Україні

"Україна — інший пріоритет. Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну маршувати Європою", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, у жовтні республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.

Також ми писали, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а найбільшу допомогу серед країн надають Сполучені Штати Америки. Тому постає питання, як громадяни США ставляться до збройної агресії Росії проти України та чи підтримують вони надання допомоги.

Додамо, лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер запланував провести голосування щодо надання Україні та Ізраїлю нового пакету допомоги 4 грудня. Таким чином, він прагне провести його швидше на тлі важких перемовин.