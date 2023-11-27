Спикер Палаты представителей США заявил, что нельзя позволить Путину "маршировать по Европе"
Новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "маршировать по Европе". По его словам, помощь Украине в войне против России является одним из приоритетов Конгресса.
Видео со словами Майка Джонсона опубликовали на странице партии Республиканцев в соцсети X.
Speaker Mike Johnson: “Украина является другой priority...Вы можете понять Vladimir Putin в марш через Европу.” pic.twitter.com/wI8eeDtZZi— Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) November 27, 2023
Помощь Украине
"Украина — другой приоритет. Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе", — подчеркнул Джонсон.
Напомним, в октябре республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.
Также мы писали, что полномасштабная война в Украине длится почти два года, а наибольшую помощь среди стран оказывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому возникает вопрос, как граждане США относятся к вооруженной агрессии России против Украины и поддерживают ли они оказание помощи.
Добавим, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер запланировал провести голосование по предоставлению Украине и Израилю нового пакета помощи 4 декабря. Таким образом, он стремится провести его скорее на фоне трудных переговоров.
Читайте Новини.LIVE!