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Спикер Палаты представителей США заявил, что нельзя позволить Путину "маршировать по Европе"

27 ноября 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер Палаты представителей США заявил, что нельзя позволить Путину "маршировать по Европе"
Новый представитель Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новый спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "маршировать по Европе". По его словам, помощь Украине в войне против России является одним из приоритетов Конгресса.

Видео со словами Майка Джонсона опубликовали на странице партии Республиканцев в соцсети X.

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"Украина — другой приоритет. Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, в октябре республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.

Также мы писали, что полномасштабная война в Украине длится почти два года, а наибольшую помощь среди стран оказывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому возникает вопрос, как граждане США относятся к вооруженной агрессии России против Украины и поддерживают ли они оказание помощи.

Добавим, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер запланировал провести голосование по предоставлению Украине и Израилю нового пакета помощи 4 декабря. Таким образом, он стремится провести его скорее на фоне трудных переговоров.

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