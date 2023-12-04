РФ атакує дронами Харківщину — є влучання

Проліт дрона-камікадзе Shahed-136. Ілюстративне фото: скриншот

В Харківській області лунають вибухи. Російська армія атакує регіон іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синєгубов.

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"Під ударом — Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури", — пише він.

Пост Синєгубова. Джерело: соцмережі

Він додає, що на місці влучання іранських безпілотників виникли кілька пожеж, на цю хвилину постраждалих немає. На місцях працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше іранські дрони тероризували Хмельниччину, в області працювали засоби ППО. А не так давно 11 "шахедів" вдерлися в повітряний простір Одещини: десять дронів було знищено, але один влучив в інфраструктурний об'єкт.