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РФ атакує дронами Харківщину — є влучання

4 грудня 2023 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РФ атакує дронами Харківщину — є влучання
Проліт дрона-камікадзе Shahed-136. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харківській області лунають вибухи. Російська армія атакує регіон іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синєгубов.

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"Під ударом — Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури", — пише він. 

Пост Синєгубова. Джерело: соцмережі

Він додає, що на місці влучання іранських безпілотників виникли кілька пожеж, на цю хвилину постраждалих немає. На місцях працюють відповідні екстрені служби. 

Нагадаємо, що раніше іранські дрони тероризували Хмельниччину, в області працювали засоби ППО. А не так давно 11 "шахедів" вдерлися в повітряний простір Одещини: десять дронів було знищено, але один влучив в інфраструктурний об'єкт. 

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