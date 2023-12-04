РФ атакує дронами Харківщину — є влучання
В Харківській області лунають вибухи. Російська армія атакує регіон іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомив губернатор Харківщини Олег Синєгубов.
Вибухи в Харківській області
"Під ударом — Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури", — пише він.
Він додає, що на місці влучання іранських безпілотників виникли кілька пожеж, на цю хвилину постраждалих немає. На місцях працюють відповідні екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше іранські дрони тероризували Хмельниччину, в області працювали засоби ППО. А не так давно 11 "шахедів" вдерлися в повітряний простір Одещини: десять дронів було знищено, але один влучив в інфраструктурний об'єкт.
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