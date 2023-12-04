РФ атакует дронами Харьковскую область — есть попадание

Пролет дрона-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: скриншот

В Харьковской области раздаются взрывы. Российская армия атакует регион иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

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"Под ударом — Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадание по объектам гражданской инфраструктуры", — пишет он.

Пост Синегубова. Источник: соцсети

Он добавляет, что на месте попадания иранских беспилотников возникло несколько пожаров, на данный момент пострадавших нет. На местах работают соответствующие экстренные службы.

Напомним, что ранее иранские дроны терроризировали Хмельницкую область, в области работали средства ПВО. А не так давно 11 "шахедов" вторглись в воздушное пространство Одесской области: десять дронов были уничтожены, но один попал в инфраструктурный объект.