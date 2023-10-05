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РФ атакує Україну БпЛА та ракетами: масштабна повітряна тривога

5 жовтня 2023 02:13
оновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ атакує Україну БпЛА та ракетами: масштабна повітряна тривога
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога сьогодні вночі, 5 жовтня, невпинно розпливається областями України. Таким чином "почервоніли" знову Сумська й Харківська області, де оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 02:15. Українські захисники інформують про небезпеку ракетного удару в Сумській та Харківській областях. Там тривогу за сьогоднішню ніч оголошують вже не вперше.

Також "можлива робота ППО по ворожому БпЛА".

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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