РФ атакує Україну БпЛА та ракетами: масштабна повітряна тривога
5 жовтня 2023 02:13
оновлено: 02:17
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Повітряна тривога сьогодні вночі, 5 жовтня, невпинно розпливається областями України. Таким чином "почервоніли" знову Сумська й Харківська області, де оголосили ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 02:15. Українські захисники інформують про небезпеку ракетного удару в Сумській та Харківській областях. Там тривогу за сьогоднішню ніч оголошують вже не вперше.
Також "можлива робота ППО по ворожому БпЛА".
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