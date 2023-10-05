РФ атакує Україну БпЛА та ракетами: масштабна повітряна тривога

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Повітряна тривога сьогодні вночі, 5 жовтня, невпинно розпливається областями України. Таким чином "почервоніли" знову Сумська й Харківська області, де оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 02:15. Українські захисники інформують про небезпеку ракетного удару в Сумській та Харківській областях. Там тривогу за сьогоднішню ніч оголошують вже не вперше.

Також "можлива робота ППО по ворожому БпЛА".

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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