РФ атакует Украину БпЛА и ракетами: масштабная воздушная тревога
5 октября 2023 02:13
обновлено: 02:17
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
Воздушная тревога сегодня ночью, 5 октября, постоянно расплывается по областям Украины. Таким образом, "покраснели" снова Сумская и Харьковская области, где объявили ракетную опасность.
Об этом сообщают воздушные силы.
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Обновлено 02:15. Украинские защитники сообщают об опасности ракетного удара в Сумской и Харьковской областях. Там тревогу за сегодняшнюю ночь объявляют уже не в первый раз.
Также возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.
Обновляется...