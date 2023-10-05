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РФ атакует Украину БпЛА и ракетами: масштабная воздушная тревога

5 октября 2023 02:13
обновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ атакует Украину БпЛА и ракетами: масштабная воздушная тревога
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога сегодня ночью, 5 октября, постоянно расплывается по областям Украины. Таким образом, "покраснели" снова Сумская и Харьковская области, где объявили ракетную опасность.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 02:15. Украинские защитники сообщают об опасности ракетного удара в Сумской и Харьковской областях. Там тревогу за сегодняшнюю ночь объявляют уже не в первый раз.

Также возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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