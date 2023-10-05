РФ атакует Украину БпЛА и ракетами: масштабная воздушная тревога

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Воздушная тревога сегодня ночью, 5 октября, постоянно расплывается по областям Украины. Таким образом, "покраснели" снова Сумская и Харьковская области, где объявили ракетную опасность.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 02:15. Украинские защитники сообщают об опасности ракетного удара в Сумской и Харьковской областях. Там тревогу за сегодняшнюю ночь объявляют уже не в первый раз.

Также возможна работа ПВО по враждебному БпЛА.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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