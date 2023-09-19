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РФ атакує Україну ударними БпЛА: повітряна тривога шириться далі

19 вересня 2023 01:42
оновлено: 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ атакує Україну ударними БпЛА: повітряна тривога шириться далі
"Шахед" летить у повітряному просторі. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, 19 вересня, продовжує ширитися областями. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування БпЛА, які вже хазяйнують у повітряному просторі України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:45. Повітряна тривога зайняла вже більшу частину областей України. Тим часом Повітряні сили повідомляють про загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:48. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про 2 великі групи БпЛА.

Попередження про БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:50. "Підліт мопеда з акваторії Чорного Моря до Чорноморська Одеської області", — інформує "Ванек".

підліт БпЛА до Одеської області
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:55. В Україні часткові відбої повітряної тривоги. Так, Повітряні сили повідомляють про скасування загрози застосування балістики в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Мапа повітярних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:19. Повітряні сили повідомляють, що групи ударних БпЛА через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області рухаються в напрямку західних областей.

БпЛА в напрямку на захід
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:32. Повітряна тривога продовжує ширитися на захід. Так, загроза БпЛА поширилась на Чернівецьку, Хмельницьку та Житомирську області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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