РФ атакує Україну ударними БпЛА: повітряна тривога шириться далі

"Шахед" летить у повітряному просторі. Фото: Pacific Press

Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, 19 вересня, продовжує ширитися областями. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування БпЛА, які вже хазяйнують у повітряному просторі України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:48. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" попереджає про 2 великі групи БпЛА.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:50. "Підліт мопеда з акваторії Чорного Моря до Чорноморська Одеської області", — інформує "Ванек".

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:32. Повітряна тривога продовжує ширитися на захід. Так, загроза БпЛА поширилась на Чернівецьку, Хмельницьку та Житомирську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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