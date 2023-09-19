РФ атакует Украину ударными БпЛА: воздушная тревога распространяется дальше

"Шахед" улетает в воздушном пространстве. Фото: Pacific Press

Воздушная тревога, которая началась около полуночи, 19 сентября, продолжает распространяться по областям. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения БПЛА, уже хозяйничающих в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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