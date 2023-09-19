РФ атакует Украину ударными БпЛА: воздушная тревога распространяется дальше
Воздушная тревога, которая началась около полуночи, 19 сентября, продолжает распространяться по областям. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения БПЛА, уже хозяйничающих в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 01:45. Воздушная тревога заняла уже большую часть областей Украины. Между тем, Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА.
Обновлено 01:48. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о двух больших группах БпЛА.
Обновлено 01:50. "Подлет мопеда из акватории Черного Моря в Черноморск Одесской области" , - информирует "Ванек".
Обновлено 01:55. В Украине частные отбои воздушной тревоги. Так, воздушные силы сообщают об отмене угрозы применения баллистики в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обновлено 02:19. Воздушные силы сообщают, что группы ударных БПЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области двигаются в направлении западных областей.
Обновлено 02:32. Воздушная тревога продолжает распространяться на запад. Так, угроза БПЛА распространилась на Черновицкую, Хмельницкую и Житомирскую области.
Обновляется...