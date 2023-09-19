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РФ атакует Украину ударными БпЛА: воздушная тревога распространяется дальше

19 сентября 2023 01:42
обновлено: 02:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ атакует Украину ударными БпЛА: воздушная тревога распространяется дальше
"Шахед" улетает в воздушном пространстве. Фото: Pacific Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога, которая началась около полуночи, 19 сентября, продолжает распространяться по областям. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения БПЛА, уже хозяйничающих в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:45. Воздушная тревога заняла уже большую часть областей Украины. Между тем, Воздушные силы сообщают об угрозе ударных БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:48. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупреждает о двух больших группах БпЛА.

Предупреждение о БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 01:50. "Подлет мопеда из акватории Черного Моря в Черноморск Одесской области" , - информирует "Ванек".

подлет БпЛА в Одесскую область
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 01:55. В Украине частные отбои воздушной тревоги. Так, воздушные силы сообщают об отмене угрозы применения баллистики в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:19. Воздушные силы сообщают, что группы ударных БПЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области двигаются в направлении западных областей.

БпЛА по направлению к западу
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:32. Воздушная тревога продолжает распространяться на запад. Так, угроза БПЛА распространилась на Черновицкую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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