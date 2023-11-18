РФ боїться поставок Україні західних літаків, — розвідка Британії

Бортовий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50. Фото: росЗМІ

Британська розвідка розповіла, що Росія, ймовірно, вдалася до використання бортового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління A-50 з метою розпізнавання цілей над нашою державою. Там розповіли, що країна-агресорка готується до поставок Заходу в Україну винищувачів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Згідно з даними британської розвідки, Росія, ймовірно, використовує літак A-50 (Mainstay D за класифікацією НАТО) для ідентифікації цілей в українському небі для своєї системи ППО С-400, що робиться вперше. Це стосується основної ролі A-50 у координації дій винищувальної авіації.

Порівняно зі стандартним наземним радаром C-400 (SA-21 за класифікацією НАТО), A-50 може виявляти ворожі літаки на великих відстанях завдяки своєму високому польоту.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію А-50 і С-400 частково тому, що її непокоїть перспектива розгортання Україною бойових літаків, які постачатиме Захід. Існує реальна можливість, що Росія піде на більший ризик і розмістить літак А-50 ближче до лінії фронту, щоб ефективно використовувати його нову роль", — йдеться у зведенні.

Скриншот повідомлення з акаунту в Х Міністерства оборони Великої Британії

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії заявила про спроби РФ посилити контроль над приватною військовою компанією "Вагнер".