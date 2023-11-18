РФ боится поставок Украине западных самолетов, — разведка Британии

Бортовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. Фото: росСМИ

Британская разведка рассказала, что Россия, вероятно, прибегла к использованию бортового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 с целью распознавания целей над нашим государством. Там рассказали, что страна-агрессор готовится к поставкам Запада в Украину истребителей.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Согласно данным британской разведки, Россия, вероятно, использует самолет A-50 (Mainstay D по классификации НАТО) для идентификации целей в украинском небе для своей производимой впервые системы ПВО С-400. Это касается основной роли A-50 в координации действий истребительной авиации.

По сравнению со стандартным наземным радаром C-400 (SA-21 по классификации НАТО), A-50 может обнаруживать вражеские самолеты на больших расстояниях благодаря своему высокому полету.

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной поставляемых Западом боевых самолетов. Существует реальная возможность, что Россия пойдет на больший риск и разместит самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль", — говорится в своде.

Скриншот сообщения с аккаунта в Х Министерства обороны Великобритании

Напомним, что разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над частной военной компанией "Вагнер".