Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ боится поставок Украине западных самолетов, — разведка Британии arrow

РФ боится поставок Украине западных самолетов, — разведка Британии

18 ноября 2023 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ боится поставок Украине западных самолетов, — разведка Британии
Бортовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Британская разведка рассказала, что Россия, вероятно, прибегла к использованию бортового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 с целью распознавания целей над нашим государством. Там рассказали, что страна-агрессор готовится к поставкам Запада в Украину истребителей.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Как РФ готовится к поставкам Украине западных самолетов

Согласно данным британской разведки, Россия, вероятно, использует самолет A-50 (Mainstay D по классификации НАТО) для идентификации целей в украинском небе для своей производимой впервые системы ПВО С-400. Это касается основной роли A-50 в координации действий истребительной авиации.

По сравнению со стандартным наземным радаром C-400 (SA-21 по классификации НАТО), A-50 может обнаруживать вражеские самолеты на больших расстояниях благодаря своему высокому полету.

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной поставляемых Западом боевых самолетов. Существует реальная возможность, что Россия пойдет на больший риск и разместит самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль", — говорится в своде.

Скриншот сообщения с аккаунта в Х Министерства обороны Великобритании
Скриншот сообщения с аккаунта в Х Министерства обороны Великобритании

Напомним, что разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над частной военной компанией "Вагнер".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме