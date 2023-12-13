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РФ має тисячі ракет, якими атакувала Київ вночі, і продовжує їх виробляти

13 грудня 2023 23:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ має тисячі ракет, якими атакувала Київ вночі, і продовжує їх виробляти
Комплекс С-400. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії є тисячі ракет 48Н6, які є основою комплексу С-400, і в країні продовжують їх виготовлення. Саме цими ракетами ворог завдав ударів по Києву в ніч проти 13 грудня.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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У РФ є тисячі ракет 48Н6 в запасі

В ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ ракетами 48Н6. Як повідомив Катков, ці ракети належать до зразків радянського виробництва, але їх дальність сягає понад 300 кілометрів.

"Про ракети, якими сьогодні атакували Київ, йдеться про дальність понад 280 км. Тобто дальність цих ракет, швидше за все, понад 300 км. Ці ракети ще радянського виробництва. Тому кількість їх у Росії значна", — зазначив Катков.

Експерт додав, що саме ці ракети є основою російського комплексу С-400, і запасів повітряної зброї такого типу у Росії ще тисячі зразків.

"Російська ракета 48Н6, якими РФ атакувала Київ, була основною до комплексу С-400. Хоча ця ракета вироблялася ще за часів СРСР, Росія продовжує їх виробляти. Точну кількість цих ракет назвати важко. Втім, швидше за все, йдеться про діапазон з трьома нулями. Тобто тисяча одиниць, і Росія продовжує їх виробляти. Тому рахувати їх просто немає жодного сенсу", — додав головний редактор видання.

Нагадаємо, Київ вночі 13 грудня пережив чергову ворожу атаку, сили Повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільше постраждав Дніпровський район, де уламки впали у двір і значних пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок та дитячий садочок. 

Додамо, в Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

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