У РФ есть тысячи ракет, которыми атаковала Киев ночью, и продолжает их производить

Комплекс С-400. Фото: wikipedia

У России есть тысячи ракет 48Н6, которые являются основой комплекса С-400, и в стране продолжают их изготовление. Именно этими ракетами враг нанес удары по Киеву в ночь на 13 декабря.

Об этом в эфире 24 канала сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

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В ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев ракетами 48Н6. Как сообщил Катков, эти ракеты принадлежат к образцам советского производства, но их дальность достигает более 300 километров.

"О ракетах, которыми сегодня атаковали Киев, речь идет о дальности более 280 км. То есть дальность этих ракет, скорее всего, свыше 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительно", — отметил Катков.

Эксперт добавил, что именно эти ракеты служат основой российского комплекса С-400, и запасов воздушного оружия такого типа в России еще тысячи образцов.

"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной комплекса С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями. То есть тысяча единиц, и Россия продолжает их производить. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", — добавил главный редактор издания.

Напомним, Киев ночью 13 декабря пережил очередную вражескую атаку, силы воздушной обороны отбили 10 баллистических ракет. Больше всего пострадал Днепровский район, где обломки упали во двор и значительные повреждения получил многоэтажный дом и детский сад.

Добавим, в Министерстве внутренних дел показали видео с разрушениями домов и улиц города.