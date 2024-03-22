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РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання

22 березня 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання
Ремонтні роботи обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час масованого ракетного обстрілу 22 березня російські окупанти завдали серйозних пошкоджень обладнанню теплоелектростанцій ДТЕК. Наразі на підприємствах тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомили у ДТЕК

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"Вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладання", — написали в ДТЕК, коментуючи наслідки ранкових обстрілів. 

Зазначається, що після закінчення повітряної тривоги працівники підприємств розпочали відновлювальні роботи обладнання. 

Наразі також у підприємстві перевіряють інформацію про постраждалих. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. 

Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

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