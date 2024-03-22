РФ обстріляла теплоелектростанції ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання

Ремонтні роботи обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Під час масованого ракетного обстрілу 22 березня російські окупанти завдали серйозних пошкоджень обладнанню теплоелектростанцій ДТЕК. Наразі на підприємствах тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомили у ДТЕК.

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"Вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладання", — написали в ДТЕК, коментуючи наслідки ранкових обстрілів.

Зазначається, що після закінчення повітряної тривоги працівники підприємств розпочали відновлювальні роботи обладнання.

Наразі також у підприємстві перевіряють інформацію про постраждалих.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.

Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.