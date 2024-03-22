РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК — серьезно повреждено оборудование
Во время массированного ракетного обстрела 22 марта российские оккупанты нанесли серьезные повреждения оборудованию теплоэлектростанций ДТЭК. В настоящее время на предприятиях продолжаются восстановительные работы.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Обстрел теплоэлектростанций ДТЭК 22 марта
"Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — написали в ДТЭК, комментируя последствия утренних обстрелов.
Отмечается, что после окончания воздушной тревоги работники предприятий приступили к восстановительным работам оборудования.
Также на предприятии проверяют информацию о пострадавших.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.
Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.
Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.
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