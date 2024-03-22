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РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК — серьезно повреждено оборудование

22 марта 2024 08:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК — серьезно повреждено оборудование
Ремонтные работы оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во время массированного ракетного обстрела 22 марта российские оккупанты нанесли серьезные повреждения оборудованию теплоэлектростанций ДТЭК. В настоящее время на предприятиях продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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"Ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — написали в ДТЭК, комментируя последствия утренних обстрелов.

Отмечается, что после окончания воздушной тревоги работники предприятий приступили к восстановительным работам оборудования.

Также на предприятии проверяют информацию о пострадавших.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.

Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

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