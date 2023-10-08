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РФ планує наростити виробництво дронів типу "Шахед", — Ігнат

8 жовтня 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ планує наростити виробництво дронів типу "Шахед", — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росіяни планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Однак, окупантам це навряд чи вдасться зробити самотужки. 

Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, дані української рохвідки вказують на те, що РФ планує збільшити виробництво дронів. 

"Є ознаки того, що воно буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування", — розповідає Ігнат. 

Водночас, речник Повітряних Сил наголошує, що Росії це навряд чи вдасться зробити самотужки без допомоги Ірану. 

"Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі", — наголошує речник. 

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат пояснив, чому РФ збільшує обстріли по Україні дронами-камікадзе. За його словами, це, як мінімум, дешевше та простіше. 

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