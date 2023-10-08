Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ планирует нарастить производство дронов типа "Шахед", — Игнат arrow

РФ планирует нарастить производство дронов типа "Шахед", — Игнат

8 октября 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ планирует нарастить производство дронов типа "Шахед", — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россияне планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Однако оккупантам это вряд ли удастся сделать самостоятельно. 

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Увеличение производства дронов в РФ

По словам Игната, данные украинской разведки указывают на то, что РФ планирует увеличить производство дронов.

"Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, поступающие от определенных экспертов, есть наращивание", — рассказывает Игнат.

В то же время, пресс-секретарь Воздушных Сил отмечает, что России это вряд ли удастся сделать самостоятельно без помощи Ирана.

"Если производство отлажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "Шахед", то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут производить сами", — отмечает спикер.

Напомним, ранее Юрий Игнат объяснил, почему РФ увеличивает обстрелы по Украине дронами-камикадзе. По его словам, это как минимум дешевле и проще.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз