РФ планирует нарастить производство дронов типа "Шахед", — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Россияне планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Однако оккупантам это вряд ли удастся сделать самостоятельно.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, данные украинской разведки указывают на то, что РФ планирует увеличить производство дронов.

"Есть признаки того, что оно будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, поступающие от определенных экспертов, есть наращивание", — рассказывает Игнат.

В то же время, пресс-секретарь Воздушных Сил отмечает, что России это вряд ли удастся сделать самостоятельно без помощи Ирана.

"Если производство отлажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников "Шахед", то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут производить сами", — отмечает спикер.

Напомним, ранее Юрий Игнат объяснил, почему РФ увеличивает обстрелы по Украине дронами-камикадзе. По его словам, это как минимум дешевле и проще.