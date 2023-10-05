РФ планує збільшити податки, щоб профінансувати війну в наступному році

Російські військові на танках. Фото: росЗМІ

Згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, РФ планує збільшити воєнні витрати майже у 2 рази. Відповідно, для того, щоб фінансувати війну у наступному році, в країні планують збільшити податок.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Бюджет РФ на 2024 рік

Повідомляється, що бюджет Росії в наступному році націлений здебільшого на нерегулярних зборах. Однак, ймовірно, цілей у доході не зможуть виконати.

"Нестаток може становити до 1 трлн рублів. Щоб залатати дірку, влада, ймовірно, запровадить нові збори", — йдеться у повідомленні.

Влада вважає, що завдяки разовим зборам вдасться накопичити гроші на витрати в сфері оборони. Серед таких — податок "на вихід" та податок на надприбутки. Окрім цього, додаткові доходи принесуть підвищення податків, комунальних послуг, експортних мит та акцизів, а також скорочення субсидій для енергокомпаній.

"За планами російського уряду, разові збори 2024 року досягнуть 2,52 трлн рублів, що стане рекордом. У 2023 році вони склали лише 745 млрд рублів", — йдеться у матеріалі.

РФ навряд чи досягне фінансових цілей

Водночас, за словами аналітиків, влада РФ навряд чи зможе досягти усіх фінансових цілей. Адже, різниця може скласти 1 трильйон рублів.

У такому випадку РФ введе ще більше разових зборів.

"Згідно з проєктом бюджету на 2024 рік, який уряд вніс до Держдуми, влада має намір збільшити військові витрати в 1,7 раза до 10,8 трлн", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, у вересні цього року доходи бюджету Росії збільшилися від продажі нафти й газу, що на 15% більше, ніж у серпні. Країна-терорист будь-якими способами намагається обійти західні санкції.