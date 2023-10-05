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РФ планирует увеличить налоги, чтобы профинансировать войну в следующем году

5 октября 2023 17:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ планирует увеличить налоги, чтобы профинансировать войну в следующем году
Российские военные на танках. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Согласно проекту госбюджета на 2024 год, РФ планирует увеличить военные расходы почти в 2 раза. Соответственно, для того чтобы финансировать войну в следующем году, в стране планируют увеличить налог.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что бюджет России в следующем году нацелен в основном на нерегулярном собрании. Однако, вероятно, цели в доходе не смогут выполнить.

"Бедняга может составлять до 1 трлн рублей. Чтобы залатать дыру, власти, вероятно, введут новые сборы", — говорится в сообщении.

Власти считают, что благодаря разовому собранию удастся накопить деньги на расходы в сфере обороны. Среди таких — налог "на выход" и налог на сверхприбыли. Кроме того, дополнительные доходы принесут повышение налогов, коммунальных услуг, экспортных пошлин и акцизов, а также сокращение субсидий для энергокомпаний.

"По планам российского правительства, разовое собрание 2024 года достигнет 2,52 трлн рублей, что станет рекордом. В 2023 году оно составило лишь 745 млрд рублей", — говорится в материале.

РФ вряд ли достигнет финансовых целей

В то же время, по словам аналитиков, власти РФ вряд ли смогут достичь всех финансовых целей. Ведь разница может составить 1 триллион рублей.

В таком случае РФ введет еще большее количество разовых сборов.

"Согласно проекту бюджета на 2024 год, который правительство внесло в Госдуму, власти намерены увеличить военные расходы в 1,7 раза до 10,8 трлн", — говорят аналитики.

Напомним, в сентябре этого года доходы бюджета России увеличились от продажи нефти и газа, что на 15% больше, чем в августе. Страна-террорист любыми способами пытается обойти западные санкции.

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