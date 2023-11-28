РФ вивела в Чорне море фрегат, попри сильний шторм — скільки Калібрів напоготові
У понеділок, 28 листопада, РФ вивела у Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров". На заваді ворогу не став навіть сильний шторм.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів"
Зазначається, що бойове спорядження фрегата — до 8 ракет типу "Калібр".
Рівень ракетної загрози підвищено.
"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", — наголосили в Силах оборони.
Що відомо про негоду в Чорному морі
Негода в Чорному морі, яка накрила окупований півострів Крим, грає на руку Україні. Крім імовірного руйнування оборонних укріплень на узбережжі, ураган блокує використання кораблів-носіїв ракет "Калібр".
Потужний шторм у Криму затоплював будинки, зносив вікна у будівлях, а також здував людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягали п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.
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