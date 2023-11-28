РФ вивела в Чорне море фрегат, попри сильний шторм — скільки Калібрів напоготові

Фрегат "Адмірал Макаров". Фото: російські ЗМІ

У понеділок, 28 листопада, РФ вивела у Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров". На заваді ворогу не став навіть сильний шторм.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

РФ вивела в Чорне море носій "Калібрів"

Зазначається, що бойове спорядження фрегата — до 8 ракет типу "Калібр".

Рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", — наголосили в Силах оборони.

Що відомо про негоду в Чорному морі

Негода в Чорному морі, яка накрила окупований півострів Крим, грає на руку Україні. Крім імовірного руйнування оборонних укріплень на узбережжі, ураган блокує використання кораблів-носіїв ракет "Калібр".

Потужний шторм у Криму затоплював будинки, зносив вікна у будівлях, а також здував людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягали п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.