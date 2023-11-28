РФ вывела в Черное море фрегат, несмотря на сильный шторм — сколько калибров наготове

Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: российские СМИ

В понедельник, 28 ноября, РФ вывела в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров". Помешать врагу не смог даже сильный шторм.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Отмечается, что боевое снаряжение фрегата — до 8 ракет типа "Калибр".

Уровень ракетной угрозы повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае объявления опасности", — подчеркнули в Силах обороны.

Что известно о непогоде в Черном море

Ненастье в Черном море, накрывшее оккупированный полуостров Крым, играет на руку Украине. Помимо вероятного разрушения оборонительных укреплений на побережье, ураган блокирует использование кораблей-носителей ракет "Калибр".

Мощный шторм в Крыму затапливал дома, сносил окна в зданиях, а также сдувал людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигали пяти метров. Также около 500 тысяч жителей Крыма остались без электричества.