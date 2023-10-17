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Повітряна тривога поширюється знову: загроза БпЛА та авіаційного озброєння

17 жовтня 2023 03:15
оновлено: 03:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога поширюється знову: загроза БпЛА та авіаційного озброєння
"Шахеди" в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

О 3-й годині ночі 17 жовтня низкою областей України знову розпласталась повітряна тривога. Над "червоними" регіонами нишпорять ворожі БпЛА, а також є загроза застосування авіаційного озброєння та ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 03:19. За даними українських військових, в низці південних та центральних областей України є загроза БпЛА, застосування авіаційного озброєння й ракетна небезпека.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:27. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в через Миколаївщину.

"Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в через Миколаївщину.
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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