Повітряна тривога поширюється знову: загроза БпЛА та авіаційного озброєння
17 жовтня 2023 03:15
оновлено: 03:28
"Шахеди" в повітряному просторі. Фото: google.com
О 3-й годині ночі 17 жовтня низкою областей України знову розпласталась повітряна тривога. Над "червоними" регіонами нишпорять ворожі БпЛА, а також є загроза застосування авіаційного озброєння та ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 03:27. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету в через Миколаївщину.
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