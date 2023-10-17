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Воздушная тревога снова распространяется: угроза БпЛА и авиационного вооружения

17 октября 2023 03:15
обновлено: 03:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога снова распространяется: угроза БпЛА и авиационного вооружения
"Шахеды" в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В 3 часа ночи 17 октября рядом областей Украины снова распласталась воздушная тревога. Над "красными" регионами рыскают вражеские БпЛА, а также угроза применения авиационного вооружения и ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 03:19. По данным украинских военных, в ряде южных и центральных областей Украины есть угроза БПЛА, применение авиационного вооружения и ракетная опасность.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:27. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о ракете через Николаевщину.

"Николаевский Ванек" сообщает о ракете через Николаевщину.
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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