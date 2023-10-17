Воздушная тревога снова распространяется: угроза БпЛА и авиационного вооружения
17 октября 2023 03:15
обновлено: 03:28
"Шахеды" в воздушном пространстве. Фото: google.com
В 3 часа ночи 17 октября рядом областей Украины снова распласталась воздушная тревога. Над "красными" регионами рыскают вражеские БпЛА, а также угроза применения авиационного вооружения и ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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Обновлено 03:19. По данным украинских военных, в ряде южных и центральных областей Украины есть угроза БПЛА, применение авиационного вооружения и ракетная опасность.
Обновлено 03:27. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о ракете через Николаевщину.
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